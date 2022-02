Tesla possiede 2 Miliardi di Dollari in Bitcoin | quale sarà la prossima mossa che influenzerà il mercato?

Leggi su computermagazine

(Di sabato 26 febbraio 2022)è la seconda società la mondo per numero di criptovalute possedute, un Record. Il totale degli investimenti delle prime venti aziende ammonta a 8,7di euro. Ma questi duedi, come verranno utilizzati da Musk?: come verranno utilizzati? – Computermagazine.itha dichiarato alla stampa che, alla fine del 2021, possedeva la bellezza di quasi 2diin(circa 1,8di euro). Un record, ma ormai Elon Musk ci è abituato. La comunicazione è stata data direttamente dalla Sec, l’ente federale di vigilanza della borsa statunitense, che ha appreso la notizia. 1,5sono stati acquistati nel corso del 2021, ...