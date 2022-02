Terremoto in Campania | scossa avvertita dalla popolazione

Advertising

Emanuel72607325 : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, scossa di magnitudo 3.1 tra Campania e Molise #terremoto #benevento #campobasso #sassinoro #molise #istitu… - valerioanipot : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, scossa di magnitudo 3.1 tra Campania e Molise #terremoto #benevento #campobasso #sassinoro #molise #istitu… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Campania

... la magnifica opera, che ricopre i resti dell'abitato di Gibellina Vecchia distrutto dal... A vincere questa sfida tricolore è Roscigno Vecchia in, il borgo ancora oggi custodito dal ...Stagioni mai semplici, passate da quelle postdell'Ottanta a quelle floride degli anni ... La newsletter del Corriere del Mezzogiorno Se vuoi restare aggiornato sulle notizie della...Dopo la scossa di terremoto avvertita questa mattina in Abruzzo, protagonista ancora l'attività sismica in Italia, con una nuova scossa chiaramente avvertita dalla popolazione, questa volta però nel ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2, si è verificata alle ore 09:46 con epicentro a Cocullo, in provincia di L'Aquila. La profondità stimata è stata di circa 23.8 Km. Potete monitorare tutte le s ...