Ternana-Cremonese | le formazioni ufficiali | Pettinari sfida Ciofani

Advertising

tabellamercatob : 7^ ritorno #SerieB Cinque gare alle 14.05 Formazioni /5 #TernanaCremonese Sette cambi ciascuno La #Ternana conferma… - statsbet : ???? #SerieB Over 1.5 FHG Cosenza v Alessandria Ternana v Cremonese Pays 9.x #Betting #Patterns - CGrigiorosso : LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TERNANA-CREMONESE ?? - sportface2016 : #TernanaCremonese: le formazioni ufficiali #SerieB - TUTTOB1 : Serie B, Ternana-Cremonese: le probabili formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Ternana Cremonese

Vicenza vs Pordenone : Marco Frisoli Parma vs Spal: Antonio Nuceravs: Alessandro Sugoni ore 14:05 Serie B 26a Giornata: Parma vs Spal (diretta) [visibile con pacchetto Sky Sport e/...Le formazioni ufficiali di, match valido per la 26esima giornata della Serie B 2021/2022 . Appuntamento alle ore 14 allo Stadio Liberati. I padroni di casa arrivano dal pesante ko contro la Spal, mentre la ...Diretta Ternana Cremonese streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 26^ giornata di Serie B.Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Bogdan, Celli; Paghera, Proietti, Salzano; Partipilo, Furlan; Pettinari. In panchina: Krapikas, Mazzocchi, Capone, Rovaglia, Capuano, Peralta, Boben, ...