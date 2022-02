(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di, Clemente, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Esprimo la mia ferma condanna, senza mezzi termini, per il vile atto diai danni deldelCalcio (leggi qui). Solo grazie alla prontezza di riflessi dell’autista e alla tenuta del parabrezza non ci sono state gravi conseguenze. Tutta la mia solidarietà al presidente Oreste Vigorito, all’allenatore Fabio Caserta, al suo staff, ai calciatori e agli addetti presenti sul mezzo. Mi auguro che vengano individuati e puniti i responsabili, sia che si tratti di una questione di rivalità calcistica, della quale per la verità non ho risultanze non essendoci precedenti di alcun tipo tra le tifoserie, e comunque gli ultras sono lontani anni luce da pratiche di questo genere, sia ...

Advertising

anteprima24 : ** Teppismo contro il pullman del ##Benevento, #Mastella: 'Sentito questore di Perugia, indagini in corso' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Teppismo contro

La Nuova Sardegna

... comunque,chi percepiscono come vulnerabile. I membri, spesso, devono superare veri e propri riti di iniziazione (come tagliarsi i capelli a zero e compiere determinati atti di), e ...... la voglia di riscatto e la fuga da un presente senza prospettive sconfinano nella violenza... ma in questo caso più che di bullismo si tratta di atti di'. Le testimonianze: Tananai ...Tantissime persone sono scese in piazza in oltre cinquanta città della Russia per dire ‘no’ all’invasione dell’Ucraina ...Oggi riguarda la Marina, nei prossimi mesi il Poetto». Il capo della Municipale non disdegnerebbe una collaborazione dell’Esercito. «Anche la sola presenza di uomini in divisa, sarebbe un deterrente ...