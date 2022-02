Tensione al Chelsea: la clamorosa mossa di Abramovich per la guerra (Di sabato 26 febbraio 2022) Presa di posizione molto importante da parte di Roman Abramovich. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale. La situazione in Europa è sempre più tesa. L’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina sta ovviamente monopolizzando l’attenzione mediatica da giorni, e l’incertezza che vige attorno a questa situazione è preoccupante. C’è stata grande mobilitazione da parte di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 febbraio 2022) Presa di posizione molto importante da parte di Roman. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale. La situazione in Europa è sempre più tesa. L’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina sta ovviamente monopolizzando l’attenzione mediatica da giorni, e l’incertezza che vige attorno a questa situazione è preoccupante. C’è stata grande mobilitazione da parte di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LucianoLucky1 : @fraversion in realtà Abramovich deve le sue fortune a Boris Yeltsin e nei momenti di massima tensione con il Creml… - dwdeservesalife : Sono così in tensione per la Juve che do per scontata la vittoria del Chelsea, dai che prendo due pali in una sera -