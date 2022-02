Tennis | Sergiy Stakhovsky arruolato nell’esercito ucraino nella guerra contro la Russia

(Di sabato 26 febbraio 2022) Questione di priorità e di sentimento. Dopo le notizie riguardanti l’arruolamento di alcuni sportivi eccellenti in Ucraina, l’altro nome ben noto nel mondo dello sport è quello dell’exta. Lui, capace di battere Roger Federer a Wimbledon nel 2013 e vincitore di quattro titoli nel massimo circuito internazionale, ha preso la sua decisione di dare un contributo al proprio Paese nel conflitto militarela. “L’esercito aveva aperto le iscrizioni per chiunque volesse prendere parte alla difesa e io la scorsa settimana avevo compilato la richiesta, ma non avevo abbastanza documenti con me per firmare il contratto. Adesso invece hanno cancellato la procedura e praticamente chiunque sia motivato più unirsi. Io non ho esperienza militari, privatamente ho esperienza con le ...

Dal campo di gioco al campo di guerra. L'ucrainoStakhosky da giocatore diè stato n.31 del mondo e protagonista di una delle più grandi sorprese nella storia del, quando nel 2013 al secondo turno di Wimbledon eliminò in quattro ...Le condanne a tale situazione sono arrivate da diversi fronti, mondo delcompreso. Da ex ... Il più attivo sui social in queste ore è sicuramenteStakhovsky, tennista ucraino, ex numero ...Era stata una settimana da sogno finora, quella di Jiri Vesely. Ha eliminato, nell’ordine, per arrivare in finale: Cilic (ex n.3), Bautista Agut (ex n.9), Djokovic (n.1, che ha perso il trono a causa ...“Non sono mai stato così orgoglioso dei miei connazionali! Siate forti! Molti altri stanno tornando a casa per aiutarvi!” con queste parole si è espresso su Twitter Sergiy Stakhovsky. Durante la sua c ...