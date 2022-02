Tennis, i prossimi tornei di Jannik Sinner. Ora la Coppa Davis, poi l’America (Di sabato 26 febbraio 2022) Jannik Sinner questa settimana ha giocato a Dubai, dove ha raggiunto i quarti di finale, venendo battuto dal polacco Hubert Hurkacz: l’azzurro è certo di perdere almeno una posizione lunedì 28 febbraio, quando comunque guadagnerà 66 punti, salendo a quota 3495. L’azzurro incamererà infatti i 90 punti dei quarti di Dubai 2022, ma perderà i 24 punti della finale del Challenger di Ostrava 2019. Sinner verrà scavalcato proprio dal polacco Hubert Hurkacz, ma lo scavalcherà la settimana seguente, quando l’italiano giocherà in Slovacchia il turno preliminare di Coppa Davis. Il mese di marzo, poi, verterà totalmente sui Masters 1000 statunitensi: dapprima Indian Wells, che si concluderà domenica 20, a seguire Miami, che vedrà la finale giocarsi domenica 4 aprile. In quest’ultimo caso Jannik ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022)questa settimana ha giocato a Dubai, dove ha raggiunto i quarti di finale, venendo battuto dal polacco Hubert Hurkacz: l’azzurro è certo di perdere almeno una posizione lunedì 28 febbraio, quando comunque guadagnerà 66 punti, salendo a quota 3495. L’azzurro incamererà infatti i 90 punti dei quarti di Dubai 2022, ma perderà i 24 punti della finale del Challenger di Ostrava 2019.verrà scavalcato proprio dal polacco Hubert Hurkacz, ma lo scavalcherà la settimana seguente, quando l’italiano giocherà in Slovacchia il turno preliminare di. Il mese di marzo, poi, verterà totalmente sui Masters 1000 statunitensi: dapprima Indian Wells, che si concluderà domenica 20, a seguire Miami, che vedrà la finale giocarsi domenica 4 aprile. In quest’ultimo caso...

