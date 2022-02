Telese, quattro nuovi cittadini italiani per una “Città Accogliente” (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina con una cerimonia ufficiale presieduta dal sindaco di Telese Terme è stata riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis a: Gonzalez Accinelli Federico, Fontana Gabriel Ignacio, Albanesi Gonzalo Daniel, Naveiras Sofia Belen. “In questo momento storico, segnato da eventi drammatici che stanno sconvolgendo l’Europa, Telese si rende Città Accogliente – ha detto il primo cittadino Giovanni Caporaso -. La vostra scelta di chiedere la cittadinanza italiana è un atto di fiducia verso questo Paese. Un Paese libero in cui la sovranità appartiene al popolo, un paese che persegue l’uguaglianza e la dignità di ciascuno senza distinzione di sesso, di razza, di religione, e di appartenenza politica. L’Amministrazione del Comune di Telese è a vostra disposizione ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina con una cerimonia ufficiale presieduta dal sindaco diTerme è stata riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis a: Gonzalez Accinelli Federico, Fontana Gabriel Ignacio, Albanesi Gonzalo Daniel, Naveiras Sofia Belen. “In questo momento storico, segnato da eventi drammatici che stanno sconvolgendo l’Europa,si rende– ha detto il primo cittadino Giovanni Caporaso -. La vostra scelta di chiedere la cittadinanza italiana è un atto di fiducia verso questo Paese. Un Paese libero in cui la sovranità appartiene al popolo, un paese che persegue l’uguaglianza e la dignità di ciascuno senza distinzione di sesso, di razza, di religione, e di appartenenza politica. L’Amministrazione del Comune diè a vostra disposizione ...

Ultime Notizie dalla rete : Telese quattro Rissa tra due famiglie a Telese, nove divieti di accesso all'area urbana Benevento . Nove divieti di accesso all'area urbana di Telese Terme sono stati emessi dal Questore Edgardo Giobbi nei confronti di otto maggiorenni e ud un ... Quattro le persone che erano rimaste ferite.

Telese: 'La crisi di Spalletti è vicina, Pavoletti decisivo' ...prime quattro. Gli azzurri sfideranno una squadra, quella di Mazzarri, a cui l'ex allenatore del Napoli ha dato un'anima ed un gioco. Il Cagliari è in netta ripresa, mentre il giornalista Luca Telese ...

Rissa tra due famiglie a Telese, nove divieti di accesso all'area urbana Ottopagine Benevento . Nove divieti di accesso all'area urbana diTerme sono stati emessi dal Questore Edgardo Giobbi nei confronti di otto maggiorenni e ud un ...le persone che erano rimaste ferite....prime. Gli azzurri sfideranno una squadra, quella di Mazzarri, a cui l'ex allenatore del Napoli ha dato un'anima ed un gioco. Il Cagliari è in netta ripresa, mentre il giornalista Luca...