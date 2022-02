Telefonata al presidente Zelensky, nuova mossa di Papa Francesco che spera nel cessate il fuoco (Di sabato 26 febbraio 2022) Città del Vaticano - Dietro le quinte prosegue l'attività di Papa Francesco per non lasciar morire spiragli di dialogo tra Russia e Ucraina e incoraggiare... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 febbraio 2022) Città del Vaticano - Dietro le quinte prosegue l'attività diper non lasciar morire spiragli di dialogo tra Russia e Ucraina e incoraggiare...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: 'L'Italia appoggia le sanzioni alla Russia, anche su Swift'. Telefonata del premier con Zelensky:… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Cina 'sostiene Russia e Ucraina per la soluzione dei problemi attraverso i negoziati': lo ha detto il… - davidallegranti : Palazzo Chigi, telefonata Draghi-Zelensky: 'Il Presidente Draghi ha ribadito al Presidente Zelensky che l’Italia ap… - annoupanoux : RT @ultimenotizie: Il presidente ucraino Volodymir #Zelensky ha ringraziato #PapaFrancesco per la telefonata in cui Bergoglio ha espresso v… - twittdipopolo : #Ucraina #Ukraina L'unica Paura che si palesa alla fine della telefonata vittoria in ucraina dell'Orso Russo e' ch… -