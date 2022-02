Teatro 7 Off: torna Coppia aperta, quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame (Di sabato 26 febbraio 2022) Teatro 7 Off: torna sul palco la commedia Coppia aperta, quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame con Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari per la regia di Matteo Vacca Dal 3 al 6 marzo Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari portano in scena al Teatro 7 Off Coppia aperta, quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame. La scenografia è a cura di Giovanni Valmigli e Lina Zirpoli, mentre la regia è affidata a Matteo Vacca. La storia Come reagireste se il vostro lui o la vostra lei vi proponessero di trasformare la relazione in una Coppia aperta? Domanda difficile a cui ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 26 febbraio 2022)7 Off:sul palco la commediadiFo econ Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari per la regia di Matteo Vacca Dal 3 al 6 marzo Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari portano in scena al7 OffdiFo e. La scenografia è a cura di Giovanni Valmigli e Lina Zirpoli, mentre la regia è affidata a Matteo Vacca. La storia Come reagireste se il vostro lui o la vostra lei vi proponessero di trasformare la relazione in una? Domanda difficile a cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Off Il ritorno di BIGLIA il 26 febbraio a Ravenna ... Bronson di Ravenna, OFF di Modena, Circolo Arci Kessel di Cavriago, RE) insieme a due teatri del Circuito Regionale Multidisciplinare di ATER Fondazione (Teatro Comunale "Laura Betti" di Casalecchio ...

Lodo Guenzi al Teatro Verdi di Gorizia ... one man show di Lodo Guenzi, sarà nella sua unica tappa regionale al Teatro Verdi di Gorizia giovedì 3 marzo alle 20.45 come terzo appuntamento del percorso Off box. Uno spettacolo che nasce da un'...

Teatro OFF, cambio di programma e in scena c'è "La rivoluzione delle sedie" The Walk of Fame Magazine Teatro 7 Off, Coppia aperta, quasi spalancata Al Teatro 7 Off, dal 3 al 6 marzo , Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari sono i protagonisti di Coppia aperta quasi spalancata, un testo storico di Dario Fo e Franca Rame, sempre attuale. Solo 4 ...

Uno nessuno e centomila: Loris e Gabrielli nelle fragilità dell’uomo contemporaneo Con questo romanzo, che lo stesso autore definì il «più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita», si sono cimentati, al Teatro Out Off di Milano, il drammaturgo e ...

