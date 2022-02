Szczesny: 'Tutte le nazionali facciano come la Polonia. Vediamo se la Fifa ha le p...' (Di sabato 26 febbraio 2022) "Abbiamo fatto la scelta giusta, quella di non affrontare la Russia nei playoff per il Mondiale e sono molto contento che anche i miei compagni la pensino così. Noi come Nazionale non giocheremo e se ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) "Abbiamo fatto la scelta giusta, quella di non affrontare la Russia nei playoff per il Mondiale e sono molto contento che anche i miei compagni la pensino così. NoiNazionale non giocheremo e se ...

