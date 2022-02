Szczesny | no a Russia | a testa alta se sconfitti a tavolino

Advertising

Szczesny si schiera al fianco dell'Ucraina e annuncia la decisione. Le parole di #Szczesny sul conflitto fra #Russia e #Ucraina e la scelta della sua #Polonia. #Nedved: "Sono un uomo dell'est, nessuno merita sofferenza e guerra, nessuno la vuole. #Szczesny ha ragione a non voler giocare". #Szczesny: "Credo che tutti le nazionali debbano seguire il nostro esempio, così vediamo se la #Fifa ha le palle di dare il forfait alla Russia"

Ultime Notizie dalla rete : Szczesny Russia

... la Repubblica Ceca, rifiuti eventualmente di andare a giocare in. "Penso che tutte le nazionali dovrebbero seguire il nostro esempio - commenta- e ora vediamo che farà la Fifa. Noi ......per primo Wojciechparla di calcio, ma non solo. Il portiere polacco della Juventus ha dichiarato dopo la vittoria a Empoli in campionato: 'Avevo già deciso di non giocare contro la, ...Nel post-partita, poi, Szczesny ritorna sulla sua scelta di non giocare i playoff della sua Polonia contro la Russia: “I nostri social non sono lì per mettere messaggi solo dopo le partite vinte, quan ...Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny si è sfogato dopo la vittoria contro l’Empoli, confermando la sua scelta di non scendere in campo nei playoff del Mondiale 2022 contro la Russia: “Avevo gi ...