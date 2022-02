Superbonus 110% | Fondazione Inarcassa | “Inaccettabili sanzioni penali e maggiori oneri assicurativi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Con la pubblicazione del decreto-legge sulla cessione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, prosegue da parte del governo l’adozione di misure abnormi che si concentrano sui liberi professionisti per arginare le frodi connesse al meccanismo dei bonus fiscali”. Ad affermarlo in una nota è il presidente della, Franco Fietta, sul decreto legge n.13 del 25/2/2022 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi” che introduce nuove misure per il contrasto alle frodi in materia edilizia. In primis, rileva, “il provvedimento introduce la responsabilità penale del tecnico anche per errori commessi in buona fede, senza considerare che i professionisti sono costretti ad operare in un quadro normativo reso inestricabile dal governo stesso, a seguito di una legislazione confusa e alluvionale. La previsione di una ...