Subculture giovani e nightlife urbana in contaminazione con la tradizione sartoriale

(Di sabato 26 febbraio 2022) Chiude la giornata di Venerdì 25 Febbraio il sorprendente show di Donatella Versace che spiega: «Il nostro cast per la collezione Versace autunno-inverno 2022 è elettrizzante, con ragazze che incarnano perfettamente le nuove generazioni, simbolo della diversità di genere, colore e origine. Lo abbiamo voluto enfatizzare con contrasti e tensioni aperte a nuove possibilità e capaci di fare accadere qualsiasi cosa. Questa sensazione è semplicemente irresistibile per me». «Ribelle regale» lo definiscono gli addetti ai lavori, una sorta di new punk aristocratico che dà una scossa al bon ton tradizionale: giacchette in tweed sfilacciate, mise e accessori in lattice, bustier e decori acuminati in stile punk. I capispalla sono scultorei e spesso strizzati in vita oppure molto oversize, con dettagli e silhouette che arrivano dall’abbigliamento sportivo. Anche i colori pieni e accesi alzano il ...