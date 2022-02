Striscia la notizia, grande ritorno dietro al bancone: Toffanin saluta (Di sabato 26 febbraio 2022) Dal 28 febbraio cambieranno di nuovo i presentatori del TG satirico più amato dagli italiani, Striscia la notizia. Dopo solo una settimana ed un successo travolgente, la coppia Silvia Toffanin-Ezio Greggio saluterà il pubblico. Il 21 febbraio Silvia Toffanin ha fatto un esordio del tutto inaspettato: oltre a conduttrice di Verissimo, è approdata anche a L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Dal 28 febbraio cambieranno di nuovo i presentatori del TG satirico più amato dagli italiani,la. Dopo solo una settimana ed un successo travolgente, la coppia Silvia-Ezio Greggio saluterà il pubblico. Il 21 febbraio Silviaha fatto un esordio del tutto inaspettato: oltre a conduttrice di Verissimo, è approdata anche a L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

SirDistruggere : Achille Lauro vince il festival di San Marino e Ezio Greggio a Striscia la Notizia commenta “più adatto a San Patri… - curlygirlhere : A striscia la notizia stanno facendo un servizio per la disparità del buono spesa per celiaci che è diverso tra uom… - giusepp23417428 : RT @AxlGuidato: Striscia la notizia smaschera una fake - Leosax98 : Stasera cena a casa con i miei e i loro amici. Nemmeno 10 minuti che sono qua e già stanno facendo casino con le lo… - LinkaTv : E' iniziato Striscia la notizia su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: -