Start list discesa femminile Crans Montana 2022 domenica: pettorali e italiane al via (Di sabato 26 febbraio 2022) La Start list della seconda discesa femminile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Dopo la gara di sabato, la squadra italiana proverà a riscattarsi domenica 27 febbraio (ore 10.00) sempre sulle nevi svizzere. La prima azzurra a partire sarà Sofia Goggia, pettorale rosso, con il numero 7, poi Elena Curtoni (10), Nadia Delago (11), Federica Brignone (12). Più avanti partiranno Nicol Delago (pettorale 21), Francesca Marsaglia (30), Elena Domen (41), Monica Zanoner (44) e Karoline Pichler (48). Di seguito tutti i pettorali di partenza e le azzurre al via. COME VEDERE LA GARA IN TV Start list SECONDA discesa femminile ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Ladella secondadi, valevole per la Coppa del Mondo 2021/di sci alpino. Dopo la gara di sabato, la squadra italiana proverà a riscattarsi27 febbraio (ore 10.00) sempre sulle nevi svizzere. La prima azzurra a partire sarà Sofia Goggia, pettorale rosso, con il numero 7, poi Elena Curtoni (10), Nadia Delago (11), Federica Brignone (12). Più avanti partiranno Nicol Delago (pettorale 21), Francesca Marsaglia (30), Elena Domen (41), Monica Zanoner (44) e Karoline Pichler (48). Di seguito tutti idi partenza e le azzurre al via. COME VEDERE LA GARA IN TVSECONDA...

Advertising

FondoItalia : Sci di Fondo - Si chiudono i Mondiali di Lygna: le start list di sprint juniores e staffetta mista under 23 - sportface2016 : #Scialpino, la start list dello slalom maschile di #Garmisch 2022 di domenica: pettorali e azzurri al via - sportface2016 : #Scialpino, la start list della discesa femminile di #CransMontana 2022 di domenica: pettorali e azzurre al via - infoitsport : START LIST slalom MASCHILE Garmisch 2022: i pettorali di partenza, gli orari e gli italiani in gara - infoitsport : START LIST DISCESA FEMMINILE CRANS Montana: i PETTORALI di partenza e italiane in gara -