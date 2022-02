Spunta infine il nuovo catalogo Amazon Prime Video di Marzo 2022 | colmo di novità

Leggi su computermagazine

(Di sabato 26 febbraio 2022)si prepara a, un mese ricco di film e serie tv che ci rallegreranno in un momento davvero buio per l’Europa. Vediamo insieme lefa uscire la lista dellein arrivo per- Computermagazine.itIn arrivo nel mese dici sono tante, soprattutto se ci basiamo su quello che arriverà sudi. Si tratta in realtà di un mese con pochese paragonato a quelli precedenti, soprattutto per quanto riguarda i film, ma che vede nelle serie TV in arrivo alcune produzioni molto attese dagli utenti. Tutti i contenuti sono molto originali, ...