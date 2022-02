Spie sotto copertura: trama, cast e trailer ufficiale del film in onda su Italia 1 questa sera (Di sabato 26 febbraio 2022) La proposta di Italia1 per la prima serata di sabato 26 febbraio 2022 è un divertente film per tutta la famiglia che va in onda per la prima volta in assoluto in chiaro in Italia. Nella pellicola Spie sotto copertura i telespettatori potranno scoprire la storia di una geniale inventore e di un agente segreto che devono giocoforza unire le loro forze contro il male anche se qualcosa andrà storto. Lo scienziato Walter commetterà infatti un divertente errore che trasformerà Lance, l’agente abituato a lavorare da solo, in un piccione ed i due dovranno ribaltare la situazione per rendere questo imprevisto un loro punto di forza. Le curiosità e la trama completa del film. Spie sotto ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 febbraio 2022) La proposta di1 per la primata di sabato 26 febbraio 2022 è un divertenteper tutta la famiglia che va inper la prima volta in assoluto in chiaro in. Nella pellicolai telespettatori potranno scoprire la storia di una geniale inventore e di un agente segreto che devono giocoforza unire le loro forze contro il male anche se qualcosa andrà storto. Lo scienziato Walter commetterà infatti un divertente errore che trasformerà Lance, l’agente abituato a lavorare da solo, in un piccione ed i due dovranno ribaltare la situazione per rendere questo imprevisto un loro punto di forza. Le curiosità e lacompleta del...

