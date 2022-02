Speed skating, Campionati italiani 2022: Francesca Lollobrigida coglie altri due titoli (Di sabato 26 febbraio 2022) Si chiude con l’assegnazione di altri quattro titoli la seconda giornata dei Campionati italiani Assoluti 2022 di Speed skating: a Baselga di Piné brilla ancora la stella di Francesca Lollobrigida tra le donne, che conquista altri due titoli. Vittorie tra gli uomini per Andrea Giovannini e Davide Ghiotto. Domani chiusura con le mass start. Nei 1500 metri femminili Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) trionfa con il tempo di 2’01?61 davanti a Federica Maffei (Carabinieri), seconda in 2’05?04, e Gloria Malfatti (Sporting Club Pergine), terza in 2’06?40. Poker sui 5000 metri femminili per Francesca Lollobrigida, prima in 7’27?69 ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Si chiude con l’assegnazione diquattrola seconda giornata deiAssolutidi: a Baselga di Piné brilla ancora la stella ditra le donne, che conquistadue. Vittorie tra gli uomini per Andrea Giovannini e Davide Ghiotto. Domani chiusura con le mass start. Nei 1500 metri femminili(Aeronautica Militare) trionfa con il tempo di 2’01?61 davanti a Federica Maffei (Carabinieri), seconda in 2’05?04, e Gloria Malfatti (Sporting Club Pergine), terza in 2’06?40. Poker sui 5000 metri femminili per, prima in 7’27?69 ...

