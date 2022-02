Spareggi Mondiali 2022: Svezia, Polonia e Repubblica Ceca non vogliono giocare in Russia (Di sabato 26 febbraio 2022) Continua la mobilitazione del mondo del calcio contro l’invasione russa in Ucraina. In vista degli Spareggi Mondiali 2022, Svezia, Polonia e Repubblica Ceca hanno comunicato ufficialmente che non giocheranno le loro partite in territorio russo. Spareggi Mondiali 2022: COSA CHIEDONO Svezia, Polonia E Repubblica Ceca? La dura presa di posizione delle tre nazioni si è materializzata ufficialmente attraverso una lettera congiunta inviata alla Fifa nella quale si chiede di non far disputare in Russia i prossimi playoff per i Mondiali del 2022 in Qatar. Le tre nazioni sono state sorteggiate nel girone ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 febbraio 2022) Continua la mobilitazione del mondo del calcio contro l’invasione russa in Ucraina. In vista deglihanno comunicato ufficialmente che non giocheranno le loro partite in territorio russo.: COSA CHIEDONO? La dura presa di posizione delle tre nazioni si è materializzata ufficialmente attraverso una lettera congiunta inviata alla Fifa nella quale si chiede di non far disputare ini prossimi playoff per idelin Qatar. Le tre nazioni sono state sorteggiate nel girone ...

