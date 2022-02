Sospeso blocco tir, Confagricoltura Ragusa: danni pesantissimi per le aziende (Di sabato 26 febbraio 2022) Confagricoltura Ragusa: “Le aziende agricole Ragusane hanno subìto danni pesantissimi”. Sospeso il blocco dei Tir in Sicilia, in seguito a intense trattative tra le rappresentanze sindacali degli autotrasportatori, da una parte, e le agenzie e i commercianti, dall’altra. Pertanto è stata decisa l’immediata sospensione dei blocchi presenti lungo le principali arterie autostradali siciliane. La soluzione individuata è quello di un aumento delle tariffe di 400 euro su tutte le tratte. Costo che, inevitabilmente, ricadrà sulle spalle dei consumatori finali. Tuttavia Confagricoltura Ragusa, per bocca del suo presidente Antonino Pirrè commenta amaramente ”i camion stanno ripartendo regolarmente e la situazione, velocemente, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 26 febbraio 2022): “Leagricolene hanno subìto”.ildei Tir in Sicilia, in seguito a intense trattative tra le rappresentanze sindacali degli autotrasportatori, da una parte, e le agenzie e i commercianti, dall’altra. Pertanto è stata decisa l’immediata sospensione dei blocchi presenti lungo le principali arterie autostradali siciliane. La soluzione individuata è quello di un aumento delle tariffe di 400 euro su tutte le tratte. Costo che, inevitabilmente, ricadrà sulle spalle dei consumatori finali. Tuttavia, per bocca del suo presidente Antonino Pirrè commenta amaramente ”i camion stanno ripartendo regolarmente e la situazione, velocemente, ...

