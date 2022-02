Sorpresa Christian De Sica: le rare foto con la moglie (sorella di Verdone) in un giorno speciale (Di sabato 26 febbraio 2022) Momento di grande romanticismo e amore da parte di Christian De Sica, che nelle scorse ore ha sorpreso i fan del suo profilo Instagram con una rara foto di coppia con sua moglie Silvia Verdone. Infatti, sono state davvero poche le occasioni in cui i due si sono mostrati recentemente in maniera pubblica, ma ora ha scelto una ricorrenza importante per celebrare lei e il loro rapporto sentimentale. Ha preferito non usare delle didascalie particolari, ma le immagini hanno parlato da sole. Christian De Sica nel recente passato aveva raccontato un triste episodio da Mara Venier. L’attore ha comunque commesso una gaffe che ha scatenato le risate dell’attore, dei presenti e del pubblico a casa, ma anche qualche critica. De Sica ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Momento di grande romanticismo e amore da parte diDe, che nelle scorse ore ha sorpreso i fan del suo profilo Instagram con una raradi coppia con suaSilvia. Infatti, sono state davvero poche le occasioni in cui i due si sono mostrati recentemente in maniera pubblica, ma ora ha scelto una ricorrenza importante per celeblei e il loro rapporto sentimentale. Ha preferito non usare delle didascalie particolari, ma le immagini hanno parlato da sole.Denel recente passato aveva raccontato un triste episodio da Mara Venier. L’attore ha comunque commesso una gaffe che ha scatenato le risate dell’attore, dei presenti e del pubblico a casa, ma anche qualche critica. Deha ...

