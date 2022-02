Sorprendono la madre malata con un incontro speciale | il cerbiatto Bambi entra nella stanza Il video

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 26 febbraio 2022) La storia di un’anziana donnae della sua famiglia amorevole che ha voluto sorprenderla con unmoltosta facendo il giro della rete. Per allietarla nei bui giorni della sua malattia, hanno deciso di farle incontrare il suo animale preferito: un. Il toccanteè diventato virale.. Donnaincontra il: il gesto della famiglia Lisa McDonald e sua sorella si prendono cura della mammada molto tempo ormai. Per farla tornare a sorridere, almeno per un momento, hanno pensato ad una sorpresa moltoper lei. L’con unvero, dato che la donna è letteralmente ossessionata dal film Disney ...