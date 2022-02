Sonia Bruganelli | il paradosso del Gf Vip | l’opinionista è furiosa

Leggi su chenews

(Di sabato 26 febbraio 2022) In questa edizione del GF, abbiamo imparato a conoscereha confessato che sarà dura lasciarsi alle spalle un argomento. Ecco quale. Questa edizione del Grande Fratello Vip ha permesso di far conoscere. Nel ruolo di opinionista ha diviso spesso l’opinione pubblica con dichiarazioni certamente forti. Questa volta, però, ha confessato di come un argomento sia sempre con lei. Fonte foto: Instagram (@brugi)Il GF Vip sta per volgere al termine, la finale è segnata per il 14 marzo ed è giunto il momento di tirare le somme. Lo ha fattotramite un’intervista rilasciata a R101.ha svelato che, sempre più persone, le chiedono approfondimenti ...