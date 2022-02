Sondaggi politici | PD e Fratelli d’Italia crescono Male la Lega e il Movimento 5 Stelle

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il Partito Democratico eguadagnano qualcosina rispetto all’ultimoo, mentre ile lacontinuano a perdere voti. E’ questa la fotografia dell’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, che vede sempre in testa il PD tra le preferenze politiche degli italiani. Il partito guidato dal segretario Enrico Letta viene L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

globalistIT : - BinaryOptionEU : RT '#Pd primo al 21%, FdI seconda forza: il #sondaggio Ipsos per Corsera. - lifestyleblogit : Sondaggi politici: Pd primo al 21%, FdI seconda forza - - alessandro_972 : RT @Adnkronos: #Pd primo al 21%, FdI seconda forza: il #sondaggio Ipsos per Corsera. - telodogratis : Sondaggi politici: Pd primo al 21%, FdI seconda forza -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Di roberto.naccarella - 26/02/2022 Il Partito Democratico e Fratelli d'Italia guadagnano qualcosina rispetto all'ultimo sondaggio, mentre il Movimento 5 Stelle e la Lega continuano a perdere voti. E' ...Quale? L'uso della guerra per ottenere obiettivinon è solo appannaggio degli Stati Uniti, ... Iparlano chiaro: gli ucraini vogliono essere liberi e guardano con favore a Nato e Ue. ...Fino a quando non è diventato presidente nel 2019, la maggior parte degli ucraini conosceva Volodymyr Zelensky principalmente da "Servant of the People", ...Il Pd è il primo partito con il 21% dei consensi (+0,2%), seguito a ruota da Fdi al 19,7% (+0,4%), dalla Lega, stabile al 18%, e dal Movimento 5 stelle con il 15,4% (-0,1%).