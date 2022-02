Soleil Sorge | ora non si parla d’altro che del “nuovo cachet” al GF Vip | la cifra

(Di sabato 26 febbraio 2022) Non è ancora in finale e non è detto che ci arrivi, ma di certoha fatto un percorso straordinario al GF Vip. C’è chi la ama e chi la odia, come sempre, ma non si può negare che da settembre a oggi abbia dominato ogni diretta del reality show. Il flirt con Gianmaria Antinolfi e i vari alti e bassi nella Casa, la chimica artistica con Alex Belli e il triangolo con Delia Duran che, entrata in corsa al GF Vip, è risultata sin da subito molto amata dal pubblico che infatti l’ha votata per arrivare al 14 marzo prossimo, giorno della finale. E poi le liti feroci e le frecciatine con gli altri concorrenti. Insomma,non si è risparmiata in tutti questi mesi. E ora ha perso due ‘pezzi’ importanti in questa sua avventura: Katia Ricciarelli e Davide Silvestri....

Sembra che infatti Barù abbia fatto un sogno erotico, ma come protagonista, purtroppo per i fan della coppia ' Jerù ' non c'era Jessica, bensì. Inizialmente il ragazzo ha svelato tutto a ......ha voluto un confronto con Miriana per puntualizzare e ribadire su come, in questi mesi, siano nate alcune dinamiche tra di loro. 'Tu ce l'hai con me' dice, ribadendo a Trevisan che ...Notte di fuoco per Barù, almeno in sogno. Il gieffino confessa di aver fatto un sogno erotico con Soleil, rivelando all'ex tronista i dettagli del sogno.Dibattito acceso nella Casa più spiata d'Italia. Dopo l'utima puntata del Grande Fratello Vip, Soleil ha voluto un confronto con Miriana per puntualizzare ...