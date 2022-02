Soleil Sorge, la madre Wendy interviene contro Ainett (Video) (Di sabato 26 febbraio 2022) Ainett contro Soleil Sorge. La mamma dell’influencer interviene su Instagram per difendere la figlia Ainett ancora contro Soleil. Stavolta la ex gieffina parla del rapporto che si è venuto a creare tra Davide e Soleil, schierandosi dalla parte di Davide, che – stando a quanto lei afferma – è “sempre stato lineare e coerente” “sgridando i suoi amici Alex e Soleil” quando non condivideva un loro atteggiamento. Lo ha sempre fatto sin dall’inizio. Lo ha affermato Ainett ospite al Gf Vip Party da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Come abbiamo visto i due gieffini Davide e Soleil hanno rotto il loro rapporto d’amicizia e si sono detti ciò che pensavano durante un faccia a faccia avvenuto la scorsa ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 febbraio 2022). La mamma dell’influencersu Instagram per difendere la figliaancora. Stavolta la ex gieffina parla del rapporto che si è venuto a creare tra Davide e, schierandosi dalla parte di Davide, che – stando a quanto lei afferma – è “sempre stato lineare e coerente” “sgridando i suoi amici Alex e” quando non condivideva un loro atteggiamento. Lo ha sempre fatto sin dall’inizio. Lo ha affermatoospite al Gf Vip Party da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Come abbiamo visto i due gieffini Davide ehanno rotto il loro rapporto d’amicizia e si sono detti ciò che pensavano durante un faccia a faccia avvenuto la scorsa ...

