Soldato ucraino si fa saltare in aria per abbattere un ponte (Di sabato 26 febbraio 2022) Vitaly Shakun Volodymyrovich è stato celebrato su Facebook dalle forze armate ucraine, che sono pronte a garantirgli un'onorificenza Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 febbraio 2022) Vitaly Shakun Volodymyrovich è stato celebrato su Facebook dalle forze armate ucraine, che sono pronte a garantirgli un'onorificenza

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, soldato si fa esplodere per distruggere un ponte e bloccare i carri armati russi: ora è acclamato come un… - fanpage : Si chiama Skakun Vitaliy Volodymyrovich, è un volontario dell'esercito e da oggi sarà ricordato come un vero e prop… - alex_orlowski : Messaggio di oggi pomeriggio da un soldato ucraino ai soldati russi. #SlavaUkraini #RussiaUkraineWar - LucianoQuaranta : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, soldato si fa esplodere per distruggere un ponte e bloccare i carri armati russi: ora è acclamato come un ero… - Dondolino72 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, soldato si fa esplodere per distruggere un ponte e bloccare i carri armati russi: ora è acclamato come un ero… -