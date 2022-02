Sofiia Yaremchuk | “Domenica alla Napoli City Half Marathon correrò con l’Ucraina nel cuore”

Advertising

Corriere dello Sport

E' attesa tra poche ore sulla linea di partenza della Napoli City Half Marathon di domenica 27 febbraio Sofiia Yaremchuk, l'atleta del Centro Sportivo Esercito, di origini ucraine, che lo scorso ottob ...Al femminile, sarà una giornata particolare per Sofiia Yaremchuk (Esercito), maratoneta con la doppia cittadinanza italiana e ucraina. "Sono molto triste, tesa e preoccupata per quello che sta ...