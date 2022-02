Slalom maschile Garmisch | risultati e classifica prima manche | Nef al comando | Sala 13esimo

(Di sabato 26 febbraio 2022) Sorpresa Tanguy Nef nelladellospecialedi, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Lo svizzero, partito con il pettorale numero 25, firma una prova incredibile con un grande recupero nella seconda parte di gara chiudendo con un vantaggio di sette centesimi su Henrik Kristoffersen, che lascia il leader corner dopo ben 25 atleti. Il norvegese ha chiuso in 53.53 davanti agli svizzeri Loic Meillard, di un solo centesimo, e Daniel Yule, di quattro decimi. Seguono l’austriaco Manuel Feller e il tedesco Linus Strasser. Ancora delusione in casa Italia. Tommasoè il migliore azzurro in 13esima posizione con un ritardo di +1.25 dal norvegese, mentre Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer commettono troppi errori nella parte centrale della ...

DIRETTA GARMISCH: SI COMINCIA Siamo finalmente al via della prima manche per lo di Garmisch . La situazione nella classifica di Coppa del Mondo, per quanto riguarda la specialità, è davvero incredibile: al primo posto troviamo infatti il norvegese Lucas Braathen, ...