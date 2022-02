Sky Cinema lancia il canale dedicato a Batman: la collezione completa dedicata al Cavaliere Oscuro (Di sabato 26 febbraio 2022) In attesa dell’uscita in sala dell’attesissimo The Batman, al Cinema dal 3 marzo con protagonista Robert Pattinson, torna su Sky Cinema Collection un canale interamente dedicato a uno dei supereroi più iconici. Da sabato 26 febbraio a venerdì 4 marzo, infatti, il canale si trasformerà in Sky Cinema Batman. Le cupe atmosfere di Gotham City faranno da sfondo alla lotta contro il crimine di Bruce Wayne, il multimilionario che combatte i suoi antagonisti indossando la maschera di Batman. Anche Google ha deciso di omaggiare l’uscita del nuovo film dedicato al supereroe. Basterà digitare sul motore di ricerca parole come Gotham City, Bruce Wayne, Bat-segnale e Caped Crusader per veder comparire l’effige del famoso ... Leggi su velvetmag (Di sabato 26 febbraio 2022) In attesa dell’uscita in sala dell’attesissimo The, aldal 3 marzo con protagonista Robert Pattinson, torna su SkyCollection uninteramentea uno dei supereroi più iconici. Da sabato 26 febbraio a venerdì 4 marzo, infatti, ilsi trasformerà in Sky. Le cupe atmosfere di Gotham City faranno da sfondo alla lotta contro il crimine di Bruce Wayne, il multimilionario che combatte i suoi antagonisti indossando la maschera di. Anche Google ha deciso di omaggiare l’uscita del nuovo filmal supereroe. Basterà digitare sul motore di ricerca parole come Gotham City, Bruce Wayne, Bat-segnale e Caped Crusader per veder comparire l’effige del famoso ...

Advertising

Rose46820621 : RT @SkyTG24: Victor Hugo nasceva 220 anni fa: le sue opere adattate per cinema, tv e teatro - SkyTG24 : Victor Hugo nasceva 220 anni fa: le sue opere adattate per cinema, tv e teatro - SkyTG24 : Film stasera in TV da non perdere sabato 26 febbraio - SkySportNBA : NBA: 'Space Jam: New Legends' su Sky Cinema Uno e on demand dal 28 febbraio #SkyNBA #NBA - Think_movies : “Hotel Portofino”: su Sky e NOW da lunedì 28 febbraio il period drama con Natascha McElhone -