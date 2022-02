Sky Cinema Batman dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 (Di sabato 26 febbraio 2022) Sky Cinema Batman al canale 303 Sky Collection i film della saga in attesa dell’uscita di The Batman In vista dell’uscita al Cinema giovedì 3 marzo di The Batman, si accende il canale Sky Cinema Batman al canale 303 di Sky, un canale interamente dedicato a uno dei supereroi più iconici, misteriosi e amati della storia dei fumetti e del Cinema. Prima di vedere Robert Pattinson nei panni dell’eroe mascherato potremo così rivedere Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale e Ben Affleck prendere il mantello nero. The Batman, diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, sarà nelle sale dal 3 marzo distribuito da Warner Bros. Pictures. A ricoprire i famosi quanto famigerati ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 febbraio 2022) Skyal canale 303 Sky Collection i film della saga in attesa dell’uscita di TheIn vista dell’uscita algiovedì 3di The, si accende il canale Skyal canale 303 di Sky, un canale interamente dedicato a uno dei supereroi più iconici, misteriosi e amati della storia dei fumetti e del. Prima di vedere Robert Pattinson nei panni dell’eroe mascherato potremo così rivedere Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale e Ben Affleck prendere il mantello nero. The, diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, sarà nelle sale dal 3distribuito da Warner Bros. Pictures. A ricoprire i famosi quanto famigerati ...

