Sindaci del Mediterraneo: la politica migratoria è tutta da ripensare. Lo afferma Biffoni, presidente Anci Toscana (Di sabato 26 febbraio 2022) La positiva valutazione di quel che i Comuni hanno saputo fare fino ad oggi, le criticità sui minori non accompagnati e la necessità di riaprire la riflessione sulle politiche migratorie: sono i temi affrontati da Matteo Biffoni L'articolo proviene da Firenze Post.

