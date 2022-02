“Siamo forti | ma siamo umane” | le parole di Francesca Barra sulla maternità

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il 2 febbraio 2022è diventata mamma per la quarta volta: è nata Atena, la prima figlia con il marito Claudio Santamaria. E ora, a poco più di 20 giorni di distanza, ha deciso di condividere una riflessionelibertà di ogni madre di affrontare il periodo dopo il parto nel modo che ritiene migliore, senza doversi per forza adeguare a ciò che la società e i social ci impongono come modelli. “Comunque volevo tranquillizzare le mamme italiane che io, quando ho partorito, ero sconvoltona come la maggior parte di voi., ma. E anche oggi, dopo 20 giorni, non è che sia molto diversa con 20 giorni di insonnia sulle spalle“, esordisce la giornalista, ...