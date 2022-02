Si attiva anche l’Italia: raddoppiati i caccia in Romania (Di sabato 26 febbraio 2022) l’Italia rafforza l’impegno militare in Europa orientale. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in una nota pubblicata sul sito del dicastero ha confermato che “nell’ambito del rafforzamento della postura di deterrenza sul fianco est dell’Alleanza, da domani l’Italia potenzierà la propria presenza in Romania raddoppiando il numero dei velivoli Eurofighter già operanti nell’attività di airpolicing. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 26 febbraio 2022)rafforza l’impegno militare in Europa orientale. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in una nota pubblicata sul sito del dicastero ha confermato che “nell’ambito del rafforzamento della postura di deterrenza sul fianco est dell’Alleanza, da domanipotenzierà la propria presenza inraddoppiando il numero dei velivoli Eurofighter già operanti nell’attività di airpolicing. InsideOver.

Advertising

doctor_milano : @Sistodm @CucchiRiccardo Vieteremo anche la musica di Musorgskij perché fece parte attiva nell’esercito russo? Bast… - AscoltaNCretino : @Outpost_360 @ScaltritiLab Io non sono (ma per poco ancora) bloccato. Lo ero nei precedenti account, e così sarà an… - mary_ssoul : @kinotherapys MA ADORO ahahaha hai ragione anche tu infatti, ultimamente sono stata parecchio assente per via della… - isoledipinte : @rracconterodite magari bisogna chiedersi anche se ci può essere qualcosa che ha dato fastidio a quella persona in… - malinafake : twitter la deve smettere con ste stelline anche se sono attiva -