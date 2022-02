Serie C: anche Potenza-Paganese è rinviata per la troppa neve (Di sabato 26 febbraio 2022) Ancora un rinvio in Serie C. A causa di una forte nevicata che da un paio di ore sta interessando la Basilicata e il suo capoluogo, Potenza, è stata rinviata a data da stabilire la partita tra i lucani e la Paganese. Allo stadio Viviani, dopo un sopralluogo sul terreno di gioco, completamente ricoperto dalla neve, l’arbitro Longo di Paola (Cosenza) ha deciso per il rinvio del match. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Ancora un rinvio inC. A causa di una forte nevicata che da un paio di ore sta interessando la Basilicata e il suo capoluogo,, è stataa data da stabilire la partita tra i lucani e la. Allo stadio Viviani, dopo un sopralluogo sul terreno di gioco, completamente ricoperto dalla, l’arbitro Longo di Paola (Cosenza) ha deciso per il rinvio del match. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Serie anche Rifondazione Barça con Xavi: obiettivo Koulibaly, ma occhi anche su Milan e Juve La notte di Napoli ha fatto brillare il mercato di gennaio. E per la sessione estiva occhio a non sottovalutare le strade che portano in Serie A. Il Barcellona è fiero di aver affidato la rifondazione a un certo Xavi, l'allenatore rampante e l'amico intimo di famiglia che - dopo Messi - ha collezionato più presenze con quella gloriosa ...

Milan, finalmente stanno (quasi) tutti bene. Per Ibra niente derby: obiettivo Napoli Non un'assenza da poco, è chiaro, ma anche lo svedese si sta avvicinando al rientro dopo l'infiammazione al tendine achilleo destro.

Perchè le partite di Serie A iniziano 5 minuti dopo? I motivi del ritardo Goal.com Calcio femminile, Serie A 2022: pari a reti bianche tra Sassuolo e Milan, vince il Napoli nel 15° turno Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale italiana di Milena Bertolini nell'Algarve Cup 2022, il campionato di Serie A di calcio femminile ha ripreso la sua corsa. Tre partite del 17° turno sono a ...

Serie B, Cremonese corsara, Brescia frenato Sabato pomeriggio si sono giocati cinque match validi per la ventiseiesima giornata di serie B. Il Brescia non è andato oltre un 1-1 in rimonta nel derby lombardo con il Como, mentre la Cremonese impo ...

