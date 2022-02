Serie C | anche Campobasso-Turris rinviata a data da destinarsi per neve | si riprenderà dall’1-2

(Di sabato 26 febbraio 2022) Altro match rinviato nel pomeriggio diC a causa. Dopo la gara tra Avellino e Catania, nemmeno iniziata,la gara traè stata fermata a causa dell’eccessiva caduta disul campo. La gara è stata giocata per i primi 45 minuti, con il risultato chiuso sull’1-2. Per gli ospiti Leonetti al 7? e Tascone al 38?, i padroni di casa l’avevano pareggiata al minuto 27? col rigore di Liguori. Durante l’intervallo poi, laè caduta copiosa, rendendo il terreno di gioco impraticabile. Match rinviato ada, si disputerà solo il secondo tempo ripartendo dal risultato fin qui acquisito. SportFace.

Advertising

AzzolinaLucia : Ragazzi scaricate la Carta Giovani Nazionale. Potete attivarla con la App IO. È ovviamente gratuita e vi dà accesso… - rtl1025 : ???? 'Abbiamo attivato i piani di #difesa della #NATO per prepararci a rispondere ad una serie di evenienze e rendere… - Gazzetta_it : Udogie,10 anni dopo il gol di Muntari...I tifosi: 'Questo è anche peggio' - sportface2016 : #SerieC: anche #Campobasso-#Turris rinviata a data da destinarsi per neve, si riprenderà dall’1-2 - Aquila6811 : RT @TuttoMercatoWeb: I brasiliani dello Shakhtar verso la Polonia. A breve anche De Zerbi e lo staff lasceranno l'Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Serie anche

Goal.com

noi a 16 anni ne abbiamo combinate di tutti i colori,noi sfidavamo gli adulti. Per ... L'attrice, nel 1999, è protagonista in un episodio dellaI Soprano . L'anno successivo partecipa ...... con 44 reti su 52 tentativi, è nel novero dei rigoristi più precisi nella storia dellaA, nonché al quinti per numero di realizzazioni dal dischetto. Nel suo repertorio rientravanole ...Solo un pareggio per la squadra di Filippo Inzaghi che scende così al secondo posto. Il Parma di Buffon travolge la Spal: finisce 4-0 ...Tra la questione del green pass dopo la prima dose e l’annuncio riguardo al fatto che non verrà rinnovato lo stato di emergenza ci sono diverse novità.