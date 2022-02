Serie B LIVE | Como-Brescia e Vicenza-Pordenone e Parma-Spal 1-0 | l'Alessandria vince a Cosenza

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT ?? Il racconto di #GenoaInter ?? - sportli26181512 : LIVE MN - Femminile, Sassuolo-Milan (0-0) - Tra poco il calcio d'inizio: Amici e amiche di - zazoomblog : Serie B: Como-Brescia Parma-Spal e altre tre partite LIVE 0-0. Nel pomeriggio il big match - #Serie #Como-Brescia… - sicilianotizie : #SiciliaNotizie #SiciliaOggi #Calcio Serie B, 25^ Giornata: risultati e classifica, LIVE - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Como e Vicenza in vantaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Serie LIVE

Calcio News 24

...30SRF ITALIAA Empoli - Juventus 18:05 Sassuolo - Fiorentina 20:45 ITALIAA FEMMINILE Fiorentina D - Lazio D 2 - 1 (*) Napoli D - Verona D 14:35 Sassuolo D - Milan D 14:35 ITALIAB ...Ricordiamo che nella classifica del Girone C diC é in testa il Bari con 58 punti, a seguire Catanzaro con 52 e Virtus Francavilla con 50. Cronaca della partita [ AGGIORNA LA DIRETTA ] PRIMO ...Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Milan, match valido per quarta giornata del girone di ritorno di Serie A Femminile. Una partita importantissima per le ...SuperLega Credem Banca in campo nel fine settimana per il ventitreesimo turno di regular season 2021/22. L’Itas Trentino sarà protagonista di uno dei match più attesi, affrontando domenica 27 febbraio ...