Serie B | agguato al bus del Benevento | le ultime

(Di sabato 26 febbraio 2022)B,al bus del! Un sasso ha colpito il mezzo in marcia. Probabilmente l’atto è stato intenzionale e premeditato Grave incidente per il pullman del. Ieri sera, il mezzo che stava portando i campani a Perugia per la partita di oggi pomeriggio è stato colpito sul parabrezza da un sasso lanciato per strada. A quanto riporta il sito Umbria 24, non ci sono feriti, grazie alla conduzione ferma dell’autista. Le forze dell’ordine sospettano che si tratti di un gesto premeditato. La squadra è arrivata con un’ora e mezza di ritardo in albergo, ma è incolume. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Paura per la squadra del #Benevento ?? - OdeonZ__ : Agguato al Benevento, sasso sul pullman: l'autista evita il peggio - Virus1979C : Agguato al Benevento, sasso sul pullman: l'autista evita il peggio - taxwasp : RT @Gazzetta_it: Agguato al Benevento, sasso sul pullman: l'autista evita il peggio - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Agguato al Benevento, sasso sul pullman: l'autista evita il peggio -

Ultime Notizie dalla rete : Serie agguato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloB,al bus del Benevento! Un sasso ha colpito il mezzo in marcia. Probabilmente l'atto è stato intenzionale e premeditato Grave incidente per il pullman del Benevento. Ieri sera, il mezzo ......campionato culminato con la promozione inB. L'arrivo a Perugia in ritardo Nessuno è rimasto ferito, ma alcuni giocatori della società campana sono molto turbati. La polizia indaga sull',...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Serie B, agguato al bus del Benevento! Un sasso ha colpito il mezzo in marcia. Probabilmente l’atto è stato intenzionale e premeditato Grave incidente p ...CR7 nei suoi tre anni in bianconero ha realizzato 81 gol in campionato con la maglia della Juventus. Questo è il podio dei tre giocatori porotghesi con più gol in Serie A. E al terzo posto proprio Raf ...