Serie A, Terracciano nuovo commissario ad acta (Di sabato 26 febbraio 2022) La Lega Serie A avrà un commissario ad acta per cercare di risolvere le controversie delle modifiche per lo statuto Terracciano è stato scelto come nuovo commissario ad acta per cercare di risolvere le controversie con lo statuto che i club non sono riusciti a risolvere tra loro. Si occuperà di coadiuvare le squadre nella scelte e nell'adeguare lo statuto alle nuove regole del CONI. Paletti, idee e decisioni questo il compito che dovrà svolgere Terracciano con il nuovo incarico per la Lega Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

