Serie A, scelti tre nomi per la presidenza della Lega (Di sabato 26 febbraio 2022) La Serie A deve scegliere uno dei tre nomi in lista per la presidenza della Lega: Casini, Bini Smaghi e Masi Giovedì prossimo ci sarà l'Assemblea di Lega per decidere il nuovo presidente per la Serie A. Sono stati presentati i tre nomi in lizza per la poltrona e dalla corsa sembra esser tagliato fuori Bonomi. Casini, Masi e Bini Smaghi sono i tre nomi su cui i club dovranno porre la loro fiducia, sempre che si arrivi ad una conclusione giovedì. Ad oggi in vantaggio sembra essere Casini, nome caldeggiato nei giorni scorsi e che oltre a favorire l'incontro con il Governo potrebbe lasciar spazio alle decisioni tecniche ai club. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

