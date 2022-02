Serie A | 27a giornata | vince la Juventus | cade la Fiorentina

(Di sabato 26 febbraio 2022)A, nella 27adel campionato diA 21-22, Salernitana e Bologna si dividono la posta in palio, chiudendo la loro gara con un gol a testa. Nel pomeriggio, invece, lapassa al “Castellani” di misura contro l’Empoli, proseguendo la propria corsa verso i primi posti in classifica. In serata, infine, il Sassuolo manda al tappeto lando con ilpunteggio di 2-1. Così i risultati e i marcatori delle gare odierne.A, i risultati della 27aSalernitana-Bologna 1-1, 43? Arnautovic (B), 72? Zortea (S) Empoli-2-3, 32? Kean (J), 40? Zurkowski (E), 45+2? e 66? Vlahovic (J) Sassuolo-2-1, 19? Traore (S), 88? Cabral (F), 90+4? Defrel ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @cn1926it: #SerieA, oggi prosegue la 27a giornata: il clou è #LazioNapoli. Il programma - airsportnews_it : Serie A 27a giornata Empoli-Juventus 2-3 PagelleEmpoli Vicario 6 Stojanovic 5 Ismajli 5 Luperto 5 Cacace 5 Zurko… - MarzianoAnsioso : Serie A. 25a giornata: 5 pareggi su 10 gare 26a giornata: 6 su 10 27a giornata: per adesso 3 pareggi su 3 gare - zazoomblog : Classifica Serie A 27a giornata: tutti i risultati - #Classifica #Serie #giornata: #tutti - sportli26181512 : Serie A: Empoli-Juventus LIVE: Empoli e Juventus si affrontano alle 18.05 allo Stadio Catellani per la 27a giornata… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 27a

Domani alle 18:00 le Aquile di mister Thiago Motta affronteranno la Roma di Mourinho nellagiornata dellaA 2021/2022. Per l'occasione il tecnico dello Spezia ritrova tra i convocati Kelvian Amian , assente per squalifica invece Reh Manaj , oltre a Colley , alle prese con un ...Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Empoli valida per la 27° giornata diA. Nedved ha dedicato prima di tutto, da ceco che conosce bene gli orrori della guerra, un pensiero al conflitto russo - ucraino: 'Oggi è difficile parlare di calcio. Quello che sta accadendo in ...Serie A, nella 27a giornata del campionato di Serie A 21-22, Salernitana e Bologna si dividono la posta in palio, chiudendo la loro gara con un gol a testa.Dopo i due pareggi con Atalanta e Torino, la Juve torna alla vittoria battendo 3-2 l'Empoli nella 27a giornata di Serie A: Allegri consolida il quarto ...