Serie A 2022-23 | arrivano conferme per il Torneo negli USA

(Di sabato 26 febbraio 2022)-23, confermato ilparallelo al Mondiale. Ora la lunghissima pausa dovuta alla competizione iridata non fa più paura Nel corso dell’Assemblea di Lega di ieri, i club hanno confermato l’idea dell’AD Luigi De Siervo di disputare una competizioneStati Uniti a cavallo tra novembre e dicembre. Ilcoinvolgerebbe tutte e 20 le squadre della prossimaA. La competizione si terrebbe nelle stesse date del Mondiale in Qatar. Gli orari delle partite non si dovranno sovrapporre alle gare del Mondiale. La pausa di 53 giorni dellaA ora non spaventa più. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Milan, non c'è solo Udogie: dal gol tolto a Kessie col Napoli al 'dramma' Serra - RaiNews : Via Twitter il direttore di Roscosmos pone a Biden una serie di domande sul futuro: “Vuoi distruggere la nostra coo… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A LA STAGIONE 2022-2023 INIZIERÀ IL 14 AGOSTO Ufficializzata data inizio prossimo campionato #SkySerieA #SerieA #SkySport - News24_it : Serie A: Milan-Udinese 1-1, ira rossoneri - Sport - ANSA Nuova Europa - bridgertonbot : RT @tuttoteKit: #Netflix marzo 2022: ecco tutte le novità della piattaforma! #AlessandroCattelan #Bridgerton #NetflixMarzo2022 #TheAdamProj… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2022

... in diretta sabato 25 febbraioalle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato diB . E' uno scontro a fondo ...... in diretta sabato 25 febbraioalle ore 14.00 presso lo stadio San Vito - Marulla di Cosenza sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato diB . Sfida delicata in ...Si è completato il quadro delle squadre che parteciperanno alla fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti, riservata alle vincitrici dei trofei regionali. La Campania sarà ...Domenica 27 febbraio alle ore 12.30, allo Stadio Comunale Grande Torino, andrà in scena Torino - Cagliari, lunch match della ventisettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022 . I ...