Sempre colpa degli Usa. D’Alema: «Non hanno aiutato la Russia ad uscire dalla Guerra fredda» (Di sabato 26 febbraio 2022) «Più di un crimine, è un errore». Massimo D’Alema ricorre alle parole pronunciate da Fouché alla notizia dell’esecuzione del duca d’Enghien per commentare l’aggressione della Russia all’Ucraina. «Un crimine – spiega – perché siamo di fronte ad un’aggressione vittime civili. Ma anche un errore perché Putin (…) stavolta ha sottovalutato i rischi connessi ad un’operazione che può avere per la Russia costi molto alti». Ciò premesso, obiettivo dell’intervista di D’Alema alla Stampa è evitare di scaricare tutti i torti da una parte assolvendo l’altra. «Il tema della Russia – sostiene – non è stato mai affrontato in modo serio». L’ex-premier: «I torti non sono tutti della Russia» L’ex-premier (fu lui a mandare i Tornado su Belgrado) parte dalla disintegrazione della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) «Più di un crimine, è un errore». Massimoricorre alle parole pronunciate da Fouché alla notizia dell’esecuzione del duca d’Enghien per commentare l’aggressione dellaall’Ucraina. «Un crimine – spiega – perché siamo di fronte ad un’aggressione vittime civili. Ma anche un errore perché Putin (…) stavolta ha sottovalutato i rischi connessi ad un’operazione che può avere per lacosti molto alti». Ciò premesso, obiettivo dell’intervista dialla Stampa è evitare di scaricare tutti i torti da una parte assolvendo l’altra. «Il tema della– sostiene – non è stato mai affrontato in modo serio». L’ex-premier: «I torti non sono tutti della» L’ex-premier (fu lui a mandare i Tornado su Belgrado) partedisintegrazione della ...

