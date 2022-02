Sean Penn in Ucraina: “Se la lasciamo sola, nostra anima persa” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Se lasciamo che l’Ucraina combatta da sola, la nostra anima come America è persa”. Così Sean Penn, che si trova ne Paese per girare un documentario sull’invasione della Russia che condanna con forza, in un’intervista al Washington Post. “E’ un errore che sta già costando vite e infrangendo cuori” ha detto l’attore americano noto per il suo attivismo politico, sottolineando che “se non si fermerà, Putin commetterà il più orribile errore per tutta l’umanità”. Penn ha avuto poi parole di lode per il coraggio e l’eroismo degli ucraini: “Il presidente Zelensky e il popolo ucraino sono elevati a simboli storici del coraggio e del principio”, ha affermato l’attore che aveva visitato l’Ucraina già a novembre ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Seche l’combatta da, lacome America è”. Così, che si trova ne Paese per girare un documentario sull’invasione della Russia che condanna con forza, in un’intervista al Washington Post. “E’ un errore che sta già costando vite e infrangendo cuori” ha detto l’attore americano noto per il suo attivismo politico, sottolineando che “se non si fermerà, Putin commetterà il più orribile errore per tutta l’umanità”.ha avuto poi parole di lode per il coraggio e l’eroismo degli ucraini: “Il presidente Zelensky e il popolo ucraino sono elevati a simboli storici del coraggio e del principio”, ha affermato l’attore che aveva visitato l’già a novembre ...

