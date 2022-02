Scontro internazionale sullo Swift: cosa è il sistema bancario al centro delle sanzioni contro la Russia (Di sabato 26 febbraio 2022) La pioggia di sanzioni annunciate o intraprese dall’Ue e dagli Usa nei confronti di Mosca, al terzo giorno di offensiva russa sull’Ucraina, incontra e si scontra con il nodo dello Swift (acronimo per: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Escludere la Russia dal sistema di transazioni finanziarie internazionali insinua qualche perplessità nei decisori politici, nonostante siano intenzionati in blocco ad andare avanti con le sanzioni più dure. L’ipotesi non convince le maggiori banche di Wall Street: qui sono in tanti a sconsigliare questa mossa perché, secondo alcuni osservatori, estromettere Mosca dal sistema Swift avrebbe un impatto significativo sull’economia globale. Ecco perché gli Stati membri di Europa e Stati Uniti stanno prendendo ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) La pioggia diannunciate o intraprese dall’Ue e dagli Usa nei confronti di Mosca, al terzo giorno di offensiva russa sull’Ucraina, incontra e si scontra con il nodo dello(acronimo per: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Escludere ladaldi transazioni finanziarie internazionali insinua qualche perplessità nei decisori politici, nonostante siano intenzionati in blocco ad andare avanti con lepiù dure. L’ipotesi non convince le maggiori banche di Wall Street: qui sono in tanti a sconsigliare questa mossa perché, secondo alcuni osservatori, estromettere Mosca dalavrebbe un impatto significativo sull’economia globale. Ecco perché gli Stati membri di Europa e Stati Uniti stanno prendendo ...

