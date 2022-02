Sci | Goggia dodicesima a Crans | ' Ho imparato anche a perdere'

(Di sabato 26 febbraio 2022) SofiaMontana, 26 febbraio 2022 - Discesa libera molto complicata per Sofia, argento a Pechino, in quel diMontana . Il percorso di recupero dall'infortunio alla piena forma ...

Advertising

Gazzetta_it : Sci, discesa di Crans: capolavoro Ledecka. Goggia, 11° posto per la Coppa #fisalpine - infoitsport : Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021-2022: Shiffrin +11 su Vlhova, Goggia terza e leader in discesa - infoitsport : Sci alpino, Ester Ledecka fa sua la discesa di Crans Montana. Goggia dodicesima, ma resta pettorale rosso - infoitsport : Sci alpino, Sofia Goggia: 'Ho sciato con il freno a mano tirato, sono indietro rispetto a Corinne Suter' - infoitsport : Coppa del mondo di sci: Sofia Goggia dodicesima, l’oro alla ceca Ledecka -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Goggia

C'è poco da fare, al netto delle polemiche la condizione dinon è ottimale e oggi si è visto,...processo di guarigione - le sue parole al termine della gara - Vale lo stesso discorso sugli......l'oro olimpico nel gigante parallelo di snowboard e la medaglia sfiorata a sempre Pechino sugli... Sofiaè stata la migliore delle azzurre di giornata, appena fuori dalla top ten, al ...La bergamasca ha sciato con prudenza e non ha trovato la sua velocità a Crans, per fortuna Suter ha recuperato pochi punti in ottica coppa di specialità ...Anche quando non brilla Sofia Goggia rimane il punto di riferimento della velocità azzurra. La bergamasca, frenata dagli ormai noti acciacchi fisici, è la miglior atleta di casa Italia nella libera an ...