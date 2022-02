Sci di fondo, Mondiali U23 2022: la svedese Moa Hansson e lo svizzero Valerio Grond conquistano l’oro! Italia sottotono (Di sabato 26 febbraio 2022) Siamo arrivati al penultimo giorno di gare ai Mondiali di sci di fondo Under 23 2022; quest’oggi, si sono svolte le gare di sprint su percorso da 1.2 km, sia maschili che femminili. Sei, dunque, in totale le medaglie assegnate; riepiloghiamo, di seguito, i risultati delle gare. Semplicemente dominante la svedese Moa Hansson, vincitrice della medaglia d’oro nella sprint femminile, davanti alla polacca Monika Skinder (+0.49), argento, e la russa Nataliya Mekryukova, bronzo (+0.50); finale emozionante, con appena 0.01 a distanziare Skinder e Mekryukova. Hansson ha legittimato il titolo di nuova Campionessa Mondiale, aggiudicandosi non solo la finale con il miglior tempo (2’34?79), ma in precedenza aveva vinto sia il suo quarto di finale che la semifinale. Risultati modesti per le azzurre ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Siamo arrivati al penultimo giorno di gare aidi sci diUnder 23; quest’oggi, si sono svolte le gare di sprint su percorso da 1.2 km, sia maschili che femminili. Sei, dunque, in totale le medaglie assegnate; riepiloghiamo, di seguito, i risultati delle gare. Semplicemente dominante laMoa, vincitrice della medaglia d’oro nella sprint femminile, davanti alla polacca Monika Skinder (+0.49), argento, e la russa Nataliya Mekryukova, bronzo (+0.50); finale emozionante, con appena 0.01 a distanziare Skinder e Mekryukova.ha legittimato il titolo di nuova Campionessa Mondiale, aggiudicandosi non solo la finale con il miglior tempo (2’34?79), ma in precedenza aveva vinto sia il suo quarto di finale che la semifinale. Risultati modesti per le azzurre ...

