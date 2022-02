Sci di fondo, debutto in Coppa del Mondo per la bergamasca Martina Bellini (Di sabato 26 febbraio 2022) Clusone. Le Olimpiadi Invernali si sono appena concluse ma nello sci di fondo femminile si guarda già al futuro. La conferma arriva direttamente da Martina Bellini (Esercito) che a Lahti farà il proprio esordio assoluto in Coppa del Mondo. Dopo aver sfiorato il podio nelle ultime tappe di Alpen Cup, la 23enne di Clusone volerà in Finlandia per prendere parte sprint in tecnica libera prevista per sabato 26 febbraio e della dieci chilometri in classico del giorno successivo. Una scelta che premia l’ottima condizione di Bellini che nelle ultime settimane si è imposta nella quindici chilometri di Coppa Italia, andata in scena a Schilpario, e nella Granfondo Val Casies, guadagnandosi così la possibilità di vestire la tuta azzurra al fianco di Greta Laurent ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 febbraio 2022) Clusone. Le Olimpiadi Invernali si sono appena concluse ma nello sci difemminile si guarda già al futuro. La conferma arriva direttamente da(Esercito) che a Lahti farà il proprio esordio assoluto indel. Dopo aver sfiorato il podio nelle ultime tappe di Alpen Cup, la 23enne di Clusone volerà in Finlandia per prendere parte sprint in tecnica libera prevista per sabato 26 febbraio e della dieci chilometri in classico del giorno successivo. Una scelta che premia l’ottima condizione diche nelle ultime settimane si è imposta nella quindici chilometri diItalia, andata in scena a Schilpario, e nella GranVal Casies, guadagnandosi così la possibilità di vestire la tuta azzurra al fianco di Greta Laurent ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Therese, hai vinto un'altra medaglia!' ???? La norvegese ci regala uno dei momenti più belli di queste Olimpiadi:… - matulenzi : RT @TargatoCN: Sci di fondo, mondiali juniores: Davide Ghio ottavo nella 10 km in tecnica classica! - TargatoCN : Sci di fondo, mondiali juniores: Davide Ghio ottavo nella 10 km in tecnica classica! - ilpodsport : #AltriSport Sci di fondo, Cdm: nove azzurri convocati in Finlandia #ilpodsport - lavocedialba : Sci di fondo, mondiali juniores: Davide Ghio ottavo nella 10 km in tecnica classica! -