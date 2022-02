Sci alpino, Sofia Goggia: “Ho sciato con il freno a mano tirato, sono indietro rispetto a Corinne Suter” (Di sabato 26 febbraio 2022) Al termine della prima discesa delle due in programma per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino a Crans Montana, in Svizzera, hanno parlato al sito federale Sofia Goggia, oggi 12ma ma ancora in testa alla classifica di specialità, e Federica Brignone, scavalcata dalla connazionale al terzo posto nella graduatoria generale. Così Sofia Goggia: “Il ginocchio è in recupero, secondo me ci vorrà un mese e mezzo prima di sentirmi bene con l’articolazione e la gamba a posto, comunque un periodo di tempo in cui devo lavorare bene: sono a metà del processo di guarigione. Vale lo stesso discorso sugli sci perché ho sciato in Cina, e ho sciato 12 minuti in totale questo mese, quindi anche se Crans è la pista su cui ho vinto di più in carriera, una pista che è ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Al termine della prima discesa delle due in programma per la Coppa del Mondo femminile di scia Crans Montana, in Svizzera, hanno parlato al sito federale, oggi 12ma ma ancora in testa alla classifica di specialità, e Federica Brignone, scavalcata dalla connazionale al terzo posto nella graduatoria generale. Così: “Il ginocchio è in recupero, secondo me ci vorrà un mese e mezzo prima di sentirmi bene con l’articolazione e la gamba a posto, comunque un periodo di tempo in cui devo lavorare bene:a metà del processo di guarigione. Vale lo stesso discorso sugli sci perché hoin Cina, e ho12 minuti in totale questo mese, quindi anche se Crans è la pista su cui ho vinto di più in carriera, una pista che è ...

